Teresanna a Domenica Live | “Francesco Monte e Paola? È business”

Domenica Live - Teresanna Pugliese contro la gieffina Rodriguez : 'Non ha dignità' : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata del 'Grande Fratello VIP 2', sembra che non si parli d'altro; a sorprendere il popolo degli internauti e i telespettatori di Canale 5 sono state le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex-fidanzata di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, ai microfoni di 'Domenica Live', sul conto dell'ormai ex-gieffina Cecilia Rodriguez. Teresanna vs. Cecilia: ''L'ex di Francesco non ha la mia dignità''. ...

Teresanna Pugliese/ Il messaggio finale per Francesco Monte (Domenica Live) : Teresanna Pugliese dopo le interviste sul settimanale DiPiù, torna in TV da Barbara d'Urso a Domenica Live: l'aspetterà lo scontro diretto con Francesco Monte? Le ultime.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 11:37:00 GMT)