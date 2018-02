Suor Cristina | “The Voice? Non so se lo rifarei” Claudia Koll ricorda il legame che le

DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni : Stefania Sandrelli - Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi : DOMENICA In: a pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2018 puntata quasi interamente dedicata alla musica. Stefania Sandrelli, Suor Cristina e Claudia Koll ospiti delle Parodi.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:27:00 GMT)

Suor Cristina SCUCCIA/ La testimonianza di una connessione tra fede e musica (Domenica In) : SUOR CRISTINA SCUCCIA, la donna è la testimonianza che può esistere un punto di raccordo tra il mondo della musica e quello della fede. Oggi racconterà la sua esperienza. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:36:00 GMT)

A Che tempo che fa Johnny Dorelli e Luca Zingaretti - a Domenica In Stefania Sandrelli - Claudia Koll e Suor Cristina - Guess my age con 2 vip : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 4 febbraio. Ospiti di Quelli che il calcio del 4 febbraio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Ospite musicale della puntata il giovane cantautore indie Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, che canta per la prima volta […] L'articolo A Che tempo che fa Johnny Dorelli e Luca Zingaretti, a Domenica In Stefania Sandrelli, ...

Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti e ospiti : Albano Carrisi - Patti Smith - Suor Cristina : Concerto di Natale in Vaticano: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 21:50:00 GMT)

Tutti gli ospiti del Concerto di Natale - il 24 dicembre su Canale5 con Suor Cristina - Al Bano - Gigi D’Alessio e molti altri : Tanti, anche quest'anno, sono gli ospiti del Concerto di Natale, in onda su Canale 5 domenica 24 dicembre alle ore 21.10. L'appuntamento con la nuova edizione del Concerto di Natale è per questa sera! Nel 2017, per festeggiare la sua edizione numero 25, il Concerto di Natale è tornato in Vaticano, trasmesso dall'Aula Paolo VI. L'evento musicale natalizio non sarà trasmesso in diretta: è già stato registrato lo scorso 16 dicembre e verrà ...