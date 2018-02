Stranger Things 3 | se Natalie Portman diventa Millie Bobby Brown

Finn Wolfhard di “Stranger Things” sa fare Troy Bolton (quasi) meglio di Zac Efron : Quando uscì il primo “High School Musical” nel 2006, Finn Wolfhard aveva solo quattro anni: eppure sa fare una super imitazione di Troy Bolton! Finn e gli altri giovani attori di “Stranger Things” – Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp – hanno raccontato nel salotto di Jimmy Fallon di conoscere a memoria la saga, complici anche delle sorelle maggiori che glielo hanno fatto vedere e rivedere. Lo ...

Charlie Heaton di Stranger Things con Natalia Dyer dopo i problemi di droga : “Sto aiutando le autorità” : Charlie Heaton di Stranger Things è apparso di nuovo in pubblico con la fidanzata e collega Natalia Dyer. L'occasione è avvenuta con il National Television Awards, i premi della televisione britannica scelti dal pubblico, che ogni anno celebra il meglio del piccolo schermo made in UK. La coppia, che in Stranger Things interpreta Jonathan Byers e Nancy Wheeler, ormai insieme da più di un anno, si è presentata sorridente sul red carpet, tra una ...

Natalia Dyer : l’attrice di “Stranger Things” spiega com’è lavorare con il fidanzato Charlie Heaton : Dopo un anno di amore, finalmente Natalia Dyer ha parlato della relazione con il fidanzato (sia IRL che sul piccolo schermo) Charlie Heaton. UsWeekly le ha chiesto cosa amasse del 23enne e l’attrice si è lasciata andare a una battuta: “È un tipo a posto, non combina troppi guai sul set”. E poi, seriamente: “È fantastico. Ha talento, come tutti nel cast“. Natalia Dyer (scopri 5 curiosità sull’attrice che ...

Anticipazioni su Stranger Things 3 - meno spazio a Noah Schnapp e Will Byers contro nuove forze del male? : Le nuove Anticipazioni su Stranger Things 3 che giungono da Shawn Levy, regista e produttore della serie, ci porterà ad indagare sulle nuove forze del male a Hawkins, ma non solo. Si tratterà di una stagione più intima e riflessiva, come già dichiarato in parte dei fratelli Duffers, showrunners della serie targata Netflix. Dopo lo straordinario lavoro svolto nella seconda stagione, nel prossimo capitolo Will Byers si prenderà una pausa. ...

Finn Wolfhard di Stranger Things salta i SAG Awards : la motivazione spiegata in un tweet : C'è un motivo se non abbiamo visto Finn Wolfhard di Stranger Things sfilare sul red carpet dei SAG Awards 2018, tenutisi a Los Angeles il 21 gennaio: come molte altre celebrities, l'interprete di Mike Wheeler è stato abbastanza sfortunato da prendersi una brutta influenza proprio in concomitanza con l'evento. È stato lui stesso a spiegare su Twitter la ragione della sua assenza: "Ho avuto l'influenza e non sono riuscito ad arrivare in tempo ...