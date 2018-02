Starbucks Milano | lavoro | come candidarsi

Starbucks - lo sbarco a Milano Trecento posti di lavoro : La macchina si è messa in moto per quello che a livello mediatico e di costume, sarà uno degli sbarchi più ad effetto sul mercato italiano: quello di Starbucks, con la regìa dell'imprenditore ...

In autunno Starbucks Reserve Roastery arriva a Milano : In autunno Starbucks aprirà a Milano nell'ex palazzo delle Poste di Piazza Cordusio in Duomo. Dopo vent'anni di tentativi, solo nel 2015 le trattative con Antonio Percassi si sono concluse, stabilendo la partnership fra le due società. Adesso Starbucks svela attraverso il suo sito ufficiale, i primi dettagli dello store milanese. Starbucks Reserve Roastery, è questo il nome scelto per lo store, offrirà ai clienti ...

