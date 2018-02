Stabilizzazione precari Asp Ragusa | come inoltrare domanda

Regione Lazio : Sanità - Stabilizzazione per altri 200 precari : Roma- Di seguito una nota della ReRegione Lazio. “Nel Bollettino Ufficiale n.9 della Regione Lazio in uscita domani, 30 gennaio 2018, sarà pubblicato il secondo... L'articolo Regione Lazio: Sanità, stabilizzazione per altri 200 precari su Roma Daily News.

Mariani (Pd) : 'Bene Stabilizzazione forestali precari' : 'Con la firma del contratto a tempo indeterminato da parte degli operai forestali precari, si rafforza un presidio indispensabile alla cura dei territori di pregio ambientale e culturale, anche a ...

Ok percorsi Stabilizzazione precari Asl Concorsi con quota di riserva pari al 50% dei posti : L'Aquila - La giunta regionale ha approvato le linee guida, ai sensi della normativa nazionale vigente, per la stabilizzazione del personale precario delle aziende sanitarie locali. I dipendenti interessati sono quelli che hanno maturato l'anzianità di servizio, a tempo determinato, e gli altri requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia (le norme di riferimento sono la legge 125/2013, la 208/2015 e la 205/2017). ...

Comuni - via alla Stabilizzazione dei precari : 20mila coinvolti : MILANO - Con il 2018 si aprono le prospettive di stabilizzazione dei precari storici dei Comuni: 'A partire dal primo gennaio 2018 e per il triennio successivo è possibile procedere alla ...

Comunicato stampa INDIRE - precari da 20 anni chiedono chiarimenti sulla Stabilizzazione : L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più vecchio ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione italiano, con sede a Firenze ed articolato in tre nuclei territoriali (Napoli, Roma e Torino). Nel 1925 a Firenze si apriva, sotto la presidenza di Giovanni Calò, una Mostra didattica nazionale sui prodotti delle scuole nuove, […] L'articolo Comunicato stampa INDIRE, precari da 20 anni ...