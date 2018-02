' Sposa chi vuoi' Polemica a Verona e cartellone rimosso ' Altro che città dell' amore

A Verona non si #Sposachivuoi : bufera per nozze gay : Verona, patria di Romeo e Giulietta, luogo delle tragedie shakespeariane, città dell'amore per antonomasia. Amore, sì, ma non quello gay. Il comune di Verona, infatti, sembrerebbe prendere le distanze da un hashtag esplicito in quanto ha creato "disturbo all'amministrazione che ci ha concesso l'immobile, come fosse una vergogna. Hanno alluso al fatto che a Verona sono considerate solo le coppie tradizionali: assurdo", come spiega Silvia ...

VALERIA MARINI/ Dopo la depressione "Sposa" Costantino : quando aspettava un figlio da Cecchi Gori... : VALERIA MARINI confessa di aver vissuto un periodo difficile in cui ha sofferto di depressione. Questa sera su Rai 2 la showgirl "sposa" Costantino della Gherardesca.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:03:00 GMT)

Lorella Boccia e Niccolò Presta/ Presto le nozze - la showgirl : "Ecco come mi ha chiesto di Sposarlo" : Lorella Boccia ha ricevuto la proposta ufficiale di matrimonio dal fidanzato Niccolò Presta durante una vacanza in Kenya con amici e familiari. A quando la data delle nozze?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:12:00 GMT)

ROSA FANTI/ Chi è la moglie di Carlo Cracco : ha Sposato il re degli chef senza sapere cucinare : ROSA FANTI: la moglie di Carlo Cracco è 17 anni più giovane dello chef. Mamma di due bambini la cartterizza un particolare curioso: non sa cucinare.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 13:22:00 GMT)

Carlo Cracco si è Sposato. Ma con chi? : Lui è lo chef più sexy della tv italiana, lei di cucina non ne vuol sentire parlare. Lui ama i riflettori e la popolarità, lei preferisce stare dietro le quinte e organizzare. Lui è uno degli uomini più desiderati dalle casalinghe italiane, lei quella che se l'è accalappiato. Già da un pezzo, in realtà, dato che Carlo Cracco e Rosa Fanti stanno insieme da quasi dieci ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso / "Con chi mi sento Sposato? Eh... immaginatelo!" (L'intervista) : Al Bano Carrisi a L'Intervista di Maurizio Costanzo confessa: "Romina Power? La nostra era una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei".(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:08:00 GMT)

Carlo Cracco si è Sposato per la seconda volta : chi è la moglie Rosa : Carlo Cracco e Rosa si sono sposati: i dettagli Carlo Cracco ha sposato la compagna storica Rosa, i due hanno detto il fatidico ‘si’ oggi 19 gennaio 2018 al Palazzo Reale di Milano, con rito civile. A celebrare il rito è stato il sindaco di Milano. Lapo Elkann ha fatto da testimone al noto chef stellato, invece il […] L'articolo Carlo Cracco si è sposato per la seconda volta: chi è la moglie Rosa proviene da Gossip e Tv.

Al Bano Carrisi/ "Con chi sei Sposato mentalmente?" La risposta che spiazza (L'intervista) : Al Bano Carrisi sarà ospite del programma di Maurizio Costanzo L'intervista e racconterà i momenti più importanti della sua vita, parlando anche della figlia Ylenia.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:11:00 GMT)

Chiedono la benedizione a Papa Francesco - lui Sposa (a sorpresa) l'hostess e lo steward in volo : Per la prima volta un Papa celebra delle nozze in aereo. Lo ha fatto Francesco durante il volo da Santiago del Cile a Iquique, unendo in matrimonio religioso una hostess e uno steward cileni della compagnia Latam. I due, Carlo e Paula, 41 e 39 anni, convivevano già da tempo, con due figli, ed era già sposati civilmente. Il matrimonio religioso non si era potuto celebrare per il crollo della chiesa a causa del terremoto del 2010. Il ...

Albano a L’Intervista di Costanzo : con chi sei Sposato mentalmente? : Albano Carrisi, ospite nella scatola de L’Intervista, risponde alle domande incalzanti di Maurizio Costanzo. Cosa svela? Il suo rapporto con Romina Power, sfiorando anche per qualche attimo, la sua relazione incerta con Loredana Lecciso, per soffermarsi sul dolore straziante e perenne che sente per la perdita di Ylenia. Un’intervista toccante che chiarirà molti dubbi. L’Intervista: Maurizio Costanzo chiede ad Albano con chi è ...

Luca e Ivana su Chi : “Siamo innamorati - vogliamo Sposarci e avere un figlio” : Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme: i dettagli dell’intervista su Chi Finalmente escono allo scoperto: Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia! I due hanno posato insieme per il settimanale Chi e rilasciato un’intervista esclusiva alla rivista diretta da Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si […] L'articolo Luca e Ivana su Chi: “Siamo innamorati, ...

Per la seconda volta non si presenta alle nozze : la Sposa lo trova e lo picchia Video : Pare che in tanti, tra amici e semplici conoscenti, le abbiano detto che ha fatto bene a comportarsi così come ha fatto. E che anzi avrebbe dovuto dargliene molte di più di botte. Ha scatenato i social la vicenda di una 38enne siciliana che a #reggio emilia, dopo essere stata abbandonata dal promesso sposo, un 30enne di cui non si sa nulla, l'ha picchiato. Lui non l'ha mollata sull'altare, perché neanche ci sono mai arrivati in chiesa, ma in ...

DON BURTON/ Chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan : il dolore del prete che li ha Sposati : Don BURTON, chi l'ex il marito di dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald BURTON? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:12:00 GMT)

L'ex di Chiara Ferragni si è Sposato con la sua fidanzata a Malibù - la cerimonia semplice e romantica : Chiara Ferragni e Fedez continuano a vivere la loro storia d'amore, con la cresita del pancino di lei e i preparativi per le nozze. Non ha però perso tempo nemmeno L'ex fidanzato di...