Sparatoria a Macerata | il colonnello dei carabinieri | ' Voleva uccidere | disposti rinforzi

MACERATA - Sparatoria RAZZISTA DI LUCA TRAINI/ Ultime notizie - com. nigeriana : "rinviata iniziativa per Pamela" : Raid fascista di LUCA TRAINI a MACERATA : Ultime notizie su SPARATORIA , Grasso attacca "se fomenti il razzismo prima o poi qualcuno che spara lo trovi". Comunità nigeriana ferita e impaurita

Macerata - non è l’immigrazione la causa della Sparatoria : Quindi è l’immigrazione incontrollata a essere la causa che ha portato Luca Traini a sparare a 7 persone a Macerata. Se non ci fosse, dice Matteo Salvini, non sarebbe accaduto. Insomma, giustificano l’ingiustificabile: il terrorismo. Ma sdoganarlo non fa altro che riportarci indietro al periodo degli anni di piombo. Solo che ora la violenza è unilaterale e arriva dalla destra radicale contro lo straniero, colpevole di tutto e di ...