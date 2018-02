Sondaggio sull' immigrazione Lo Stato ha fallito

Queste sono le domande del Sondaggio di Facebook sull’affidabilità dei siti di notizie : BuzzFeed News ha pubblicato le domande che faranno parte del sondaggio sulle fonti d’informazione che Facebook proporrà ai suoi utenti, con l’obiettivo di decidere quali siano le testate online ritenute più affidabili. L’iniziativa del social network, annunciata la settimana scorsa, The post Queste sono le domande del sondaggio di Facebook sull’affidabilità dei siti di notizie appeared first on Il Post.

Sondaggio sulla congiuntura dell'artigianato : Come sono andati i parametri aziendali nel secondo semestre 2017? Quali le previsioni per la prima metà del 2018? E ancora, qual è la percezione degli artigiani sulla fine della crisi? Sono alcuni dei ...

Qual è il titolo del nuovo singolo di Laura Pausini? Sondaggio sullo spoiler #NED : Il titolo del nuovo singolo di Laura Pausini è sempre più un rebus. L'attesa sta diventando snervante, ma presto ci saranno risposte più chiare in merito al ritorno in musica dell'artista di Solarolo. Intanto, continuano gli indizi sibillini sulla sua pagina ufficiale, che continuano ad appassionare i fan desiderosi di conoscere almeno il titolo del singolo che arriverà a breve. Quel che è certo è il tour con il Qual e supporterà il nuovo ...

Doxa - Sondaggio mondiale sulla felicità : Resta negativo il quadro relativo alle prospettive sull'economia: coloro che si aspettano un anno di prosperità economica sono in linea col 2016 (9%), ma sono in leggero aumento (da 57% a 59%) coloro ...

Sondaggio Ixè per HuffPost : Continua l’erosione del Pd - M5S vicino al 30% - Forza Italia rafforza il vantaggio sulla Lega : Grande stagione di sondaggi quella odierna, con andamenti che a fine anno offrono conferme, rilanciano speranze, mettono in discussione certezze consolidate. I dati sono riassumibili in una manciata di indicazioni, che solo un'ottantina di giorni di restante campagna elettorale – non tantissimi ormai – potranno smentire o confermare.Continua l'erosione del Pd, che scende per la prima volta sotto la fatidica soglia del 23%;Nella ...