Softball | Asia Pacific Cup 2018 | l’Italia chiude il torneo al sesto posto Una vittoria e

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : prima vittoria per l’Italia! Le azzurre battono la Nuova Zelanda per 5-4 : Alla terza giornata l’Italia è finalmente riuscita a trovare la sua prima vittoria nell’Asia Pacific Cup. Il sabato di Sydney è stato caratterizzato dalla pioggia battente che ha fatto slittare in programma e così le azzurre hanno affrontato un’unica sfida, contro la Nuova Zelanda, vinta per 5-4. Una gara ben condotta da parte delle ragazze di Enrico Obletter, che hanno così confermato le buone impressioni della prima giornata, ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : altre due sconfitte per l’Italia. Azzurre battute da Cina e Taiwan : L’Italia rimane ancora a secco dopo la seconda giornata dell’Asia Pacific Cup, torneo internazionale al quale le Azzurre stanno partecipando a Sydney. Dopo le partite perse ieri contro Giappone e Australia, oggi sono state Cina e Taiwan ad infliggere alla Nazionale di Enrico Obletter due nette sconfitte. La giornata è cominciata con la sfida alla Cina, risoltasi con uno shutout (6-0). L’Italia è stata brava a salvarsi nella ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : l’Italia apre il torneo con due sconfitte contro Giappone e Australia : È cominciata con una doppia sconfitta l’avventura dell’Italia nell’Asia Pacific Cup 2018 di Sydney. Le azzurre hanno ceduto a Giappone ed Australia nella prima giornata. Due match comunque ben disputati da parte delle ragazze del manager di Enrico Obletter, al cospetto di due potenze mondiali (rispettivamente seconda e quarta del ranking mondiale). È proprio questo, infatti, l’obiettivo della partecipazione ...

Softball - l’Italia è pronta per l’Asia Pacific Cup. Primo test internazionale verso il Mondiale 2018 : La Nazionale Italiana di Softball è in Australia da circa sei giorni per disputare l’Asia Pacific Cup. Si tratta di un torneo internazionale che si tiene a Sydney, nella splendida cornice del Sydney’s Blacktown International Sportspark, l’impianto che ospitò il torneo dei Giochi Olimpici del 2000. L’Italia sfiderà le padrone di casa dell’Australia, il team Aussie All-Stars, la Nuova Zelanda, Taiwan, Cina e Giappone. Un ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : le convocate dell'Italia. Primo impegno sulla strada verso il Mondiale : ... seguite da test di valutazione fisica presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CPO Giulio Onesti all'Acqua Acetosa. Il 25 gennaio la partenza per Sydney e dal 26 al 31 gli allenamenti,...