Sofia Goggia ancora seconda nella discesa di Garmisch

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho costruito qualcosa di solido - prossime settimane eccitanti. Lotto con Lindsey Vonn…” : Sofia Goggia ha conquistato un altro secondo posto nella Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La bergamasca ha brillato nella discesa libera di Garmisch e ha replicato il risultato di ieri, battuta ancora una volta da Lindsey Vonn. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurra alla Fisi: “E’ stato un fine settimana veramente positivo, ho costruito qualcosa di solido in queste discese. Sono molto contenta, stanotte non ho ...

Sci alpino - Niente riscatto per Sofia Goggia a Garmisch : l'azzurra ancora seconda dietro Lindsey Vonn - ottima prova di Delago : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.

Sofia Goggia ancora seconda dietro alla Vonn in Coppa del Mondo a Garmisch : La Coppa del Mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana. Archivio Primo piano 2018 FEBBRAIO GENNAIO 2017 ...

DIRETTA/ Discesa libera Garmisch - streaming video e tv : Sofia Goggia seconda! - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA Discesa libera Garmisch streaming video e tv, orario, risultato live della seconda Discesa consecutiva di Coppa del Mondo di sci , oggi, .

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 – Sofia Goggia si conferma seconda : azzurra in forma olimpica! Bis di Lindsey Vonn - battaglia per la Coppa del Mondo : Lindsey Vonn concede il bis a Garmisch-Partenkirchen e batte nuovamente Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, l’americana si ripete sulla Kandahar, centrando il successo numero 81 della carriera in Coppa del Mondo. Vonn ha costruito ancora una volta la sua vittoria nella parte finale, sempre in quell’ultimo curvone nel quale aveva già fatto la differenza il giorno prima. Non sono due, ma undici, i centesimi che separano questa ...