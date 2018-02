Snowboardcross | Michela Moioli | “Ho due coltelli tra i denti Alle Olimpiadi tranquilla

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli scappa via - che balzo di Michele Godino! : Giornata strepitosa per i colori azzurri dello Snowboardcross che si riverbera anche nelle classifiche di Coppa del Mondo: tra le donne, Michela Moioli, a tre prove dal termine ha oltre 1000 punti di vantaggio sulla concorrenza, e quindi a marzo potrà anche amministrare per portare a casa il titolo. Nella graduatoria maschile balzo di Michele Godino, che entra tra i primi 20, totalizzando quest’oggi più punti di quanti ne aveva raccolti ...

Snowboardcross - SCATENATA! Michela Moioli firma la doppietta - vittoria show a Feldberg : che volo verso le Olimpiadi : Quarta affermazione stagionale, la seconda consecutiva sulle nevi tedesche di Feldberg, per la nostra Michela Moioli, che trionfa ancora in Coppa del Mondo di Snowboardcross ed allunga in vetta alla classifica: ancora una volta l’azzurra, che ora punta al bersaglio grosso a PyeongChang, evita il gioco di squadra francese e beffa le tre transalpine in finale con lei. Charlotte Bankes è seconda, Chloe Trespeuch chiude il podio, ai cui piedi ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : nelle qualificazioni si impongono Michela Moioli ed Emanuel Perathoner! : Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrà essere una splendida giornata per i colori azzurri: nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in corso a Feldberg, in Germania, si sono imposti Michela Moioli tra le donne ed Emanuel Perathoner tra gli uomini. Nella gara maschile è bastata la prima run ad Emanuel Perathoner, primo in 38″05 e a Michele Godino, 11° in 38″41, per staccare il pass per le ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg in DIRETTA : Michela Moioli per allungare ancora in classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania, a Feldberg. Dopo la vittoria di ieri, Michela Moioli proverà ad allungare ancora in classifica, ma soprattutto proverà a mettere ancor più timore alle avversarie in ottica olimpica. Con lei in gara Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. In campo maschile, orfani di Omar Visintin, gli azzurri in gara ...