Snowboardcross | Coppa del Mondo 2018 | le classifiche Michela Moioli scappa via | che

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 – Michele Godino fa saltare il banco! Secondo posto da urlo - a PyeongChang per sognare : Dopo le qualifiche del mattino tutti si attendevano Emanuel Perathoner e invece a far garrire il tricolore italiano sul podio di Feldberg, località tedesca che ha ospitato la Coppa del Mondo di Snowboardcross, ci ha pensato Michele Godino, il quale, proprio a ridosso delle Olimpiadi di PyeongChang, ha centrato il primo podio in carriera nella massima competizione. Meglio dell’italiano, nella big final odierna, ha fatto soltanto il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : nelle qualificazioni si impongono Michela Moioli ed Emanuel Perathoner : Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrà essere una splendida giornata per i colori azzurri: nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in corso a Feldberg, in Germania, si sono imposti Michela Moioli tra le donne ed Emanuel Perathoner tra gli uomini. Nella gara maschile è bastata la prima run ad Emanuel Perathoner, primo in 38″05 e a Michele Godino, 11° in 38″41, per staccare il pass per le ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg in DIRETTA : Michela Moioli per allungare ancora in classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania, a Feldberg. Dopo la vittoria di ieri, Michela Moioli proverà ad allungare ancora in classifica, ma soprattutto proverà a mettere ancor più timore alle avversarie in ottica olimpica. Con lei in gara Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. In campo maschile, orfani di Omar Visintin, gli azzurri in gara ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli in vetta : Andiamo a scoprire le classifiche della Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Feldberg (domani si bissa). In testa Michela Moioli e Pierre Vaultier. Uomini Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Pierre Vaultier 5120 2 Alex Pullin 4086 3 Alessandro Hämmerle 3580 4 Omar Visintin 2680 5 Mick Dierdorff 2264 Donne Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Michela Moioli 5630 2 Chloé Trespeuch 5000 3 Nelly ...