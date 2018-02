Snowboard | super Moioli vince a Feldberg

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Alta Badia - superG Val d’Isere - biathlon - fondo e Snowboard. Una domenica bestiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro superG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...