Sisma di magnitudo 6 1 a largo di Taiwan

India - Sisma magnitudo 5.2 nell'Assam : 7.30 Un sisma di magnitudo pari a 5.2 si è verificato nello Stato Indiano dell'Assam. Secondo il Dipartimento meteorologico Indiano, il terremoto ha avuto epicentro a Kokrajhar, a ovest della capitale dello Stato, Dispur. Ipocentro a una profondità di 10 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.