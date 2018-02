Siria: Ankara, curdi pagheranno doppio (Di domenica 4 febbraio 2018) ANSA, - ROMA, 4 FEB - La milizia curda Ypg pagherà "un prezzo doppio" per la morte di sette soldati turchi nella provincia Siriana di Afrin. Lo ha minacciato in un tweet il premier turco Binali ... corrieredellosport (Di domenica 4 febbraio 2018) ANSA, - ROMA, 4 FEB - La milizia curda Ypg pagherà "un prezzo" per la morte di sette soldati turchi nella provinciana di Afrin. Lo ha minacciato in un tweet il premier turco Binali ...

Siria - Ankara : via forze Usa da Manbij : 17.24 Gli Usa ritirino le loro truppe dalla regione di Manbij in Siria, e interrompano il loro appoggio alle milizie curde dell'Ypg. E' la richiesta del ministro degli Esteri turco,Cavusoglu, riportata dai media internazionali. Dopo l'offensiva contro l'enclave curdo-Siriana ad Afrin, la prossima mossa di Ankara potrebbe essere un attacco contro Manbij, a est di Afrin, dove sono presenti anche forze speciali Usa, alleate dei curdi. : 17.24 Gli Usa ritirino le loro truppe dalla regione diin, e interrompano il loro appoggio alle milizie curde dell'Ypg. E' la richiesta del ministro degli Esteri turco,Cavusoglu, riportata dai media internazionali. Dopo l'offensiva contro l'enclave curdo-na ad Afrin, la prossima mossa dipotrebbe essere un attacco contro, a est di Afrin, dove sono presenti anchespeciali Usa, alleate dei curdi.

Integrità Siria obiettivo principale di Ankara e Damasco - : "Una volta , le forze armate Siriane, hanno abbattuto un nostro aereo e noi abbiamo reagito. Se loro non ci attaccano, noi non li attaccheremo. Finora non abbiamo intrapreso tali azioni. Il regime sa ... : "Una volta , le forze armatene, hanno abbattuto un nostro aereo e noi abbiamo reagito. Se loro non ci attaccano, noi non li attaccheremo. Finora non abbiamo intrapreso tali azioni. Il regime sa ...

Siria - ad Afrin ucciso il primo soldato turco. Ad Ankara arriva la delegazione americana : Il futuro delle relazioni tra Ankara e Washington dipenderà dalle scelte dell'Amministrazione Usa, in particolare nel teatro Siriano, ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non avremo paura di nessuno: se dobbiamo morire, moriremo, ma non vivremo nella paura" : Il futuro delle relazioni trae Washington dipenderà dalle scelte dell'Amministrazione Usa, in particolare nel teatrono, ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non avremo paura di nessuno: se dobbiamo morire, moriremo, ma non vivremo nella paura"

Ankara muove la seconda guerra Siriana - quella della "grande spartizione" : I raid aerei e il martellamento dell'artiglieria non bastano. Occorre l'avanzata a terra, truppe d'assalto supportate da elicotteri e bombardieri. Insomma, occorre una guerra. La seconda guerra siriana. quella scatenata dalla Turchia contro le milizie curde-siriane dell'Ypg. A dar via libera alle forze terrestri turche è stata la Russia, che ha ritirato dal campo di battaglia le sue forze, facendo al contempo "digerire" lo sconfinamento ... : I raid aerei e il martellamento dell'artiglieria non bastano. Occorre l'avanzata a terra, truppe d'assalto supportate da elicotteri e bombardieri. Insomma, occorre una. Lascatenata dalla Turchia contro le milizie curde-siriane dell'Ypg. A dar via libera alle forze terrestri turche è stata la Russia, che ha ritirato dal campo di battaglia le sue forze, facendo al contempo "digerire" lo sconfinamento ...

Siria - Ankara : l'esercito turco è entrato nell'enclave curda di Afrin : Soldati turchi sono entrati nella regione di Afrin, nel Nord della Siria, nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una milizia curda considerata "terrorista" da Ankara. Lo ha annunciato il ... : Soldati turchi sono entrati nella regione di, nel Nord della, nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una miliziaconsiderata "terrorista" da. Lo ha annunciato il ...