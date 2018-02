Sicula Leonzio-Bisceglie Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Video/ Monopoli Sicula Leonzio (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata) : Video Monopoli Sicula Leonzio (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita. I gabbiani trovano presto il pareggio grazie a Sarao, in rete al 41' del primo tempo. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:32:00 GMT)

