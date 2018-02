Serie A | la Roma passa a Verona 1-0

Video Gol Hellas Verona Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 04-02-2018 : Risultato Finale Hellas Verona-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Cengiz Under 23° Giornata Serie A 4 Febbraio 2018. Allo Stadio Bentegodi di Verona, la Roma batte l’Hellas Verona nel lunch match della 23° giornata di Serie A. Ci ha messo 40 secondi la Roma a far capire le sue intenzioni circa la partita. Pronti via e Cengiz Under fa partire un sinistro potente e preciso che si insacca in rete. La Roma è venuta a Verona per tornare a ...