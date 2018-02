Serie A Genoa | dopo Izzo si ferma anche Taarabt

Probabili formazioni Lazio-Genoa - Serie A 5-2-2018 : La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Genoa chiuderà la 23^ giornata di Serie A e ci darà maggiori indicazioni sulla lotta Champions e salvezza. Un risultato positivo per una delle due squadre si rivelerebbe una svolta per il campionato con i biancocelesti che staccherebbero l’Inter e la Roma, mentre i rossoblù salirebbero in classifica allontanandosi dalla temuta zona retrocessione. La Lazio vuole proseguire il suo percorso senza ...

Serie A Genoa - Izzo salta la Lazio per infortunio : «Non ci sarò» : GENOVA - Davide Ballardini sperava in un recupero lampo per avere Armando Izzo a disposizione nel match contro la Lazio . Il difensore ha stretto i denti, ma oggi ha annunciato la sua assenza nel ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Contro la Lazio dobbiamo avere fame» : GENOVA - "Sono arrivati giocatori che avevano il piacere e l'entusiasmo di venire. Poi magari si volevano anche giocatori con altre caratteristiche, ma non è stato possibile prenderli " . Punto sul ...

L’agente Andrea D’Amico svela : “Ritorno di Giovinco in Serie A? Ecco cosa dico”. E su Criscito-Genoa… : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, l’agente Andrea D’Amico ha fatto un punto sul futuro di due suoi assistiti: Sebastian Giovinco e Domenico Criscito. Sulla possibilità di rivedere in Serie A la Formica Atomica, D’Amico ha dichiarato: “La possibilità che Giovinco torni in Italia? Nessuna. Si trova molto bene e continuerà la sua esperienza in Mls, dove spera di chiudere il più tardi possibile la sua ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Video/ Genoa Udinese (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Genoa Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi. Decide il gol di Behrami, i friulani si rilanciano nella corsa all'Europa League(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : "Non siamo da meno dell'Udinese" : GENOVA - "Non meritavamo di perdere". Davide Ballardini è lapidario nell'analizzare la sconfitta per 0-1 del suo Genoa contro l' Udinese . Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Abbiamo ...

Genoa : un club di Serie A sulle tracce di Rigoni : Nuova pretendente per Luca Rigoni . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche il Cagliari è interessato al centrocampista del Genoa.

Serie A - Oddo avverte l'Udinese : «Col Genoa attenti ai contropiedi» : UDINE - L' Udinese ha perso 3-0 nel recupero di campionato contro la Lazio, ma la squadra friulana non abbandona le proprie ambizioni d'alta cassifica. Da quando siede in panchina, Oddo ha ...

Serie A - Genoa : infortunio muscolare per Pepito Rossi : Il Genoa ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che "il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al ...

Serie A Genoa - stop Giuseppe Rossi : lesione muscolare : GENOVA - stop per Giuseppe Rossi . L'attaccante arrivato al Genoa a dicembre si è sottoposto ad accertamenti strumentali i quali, comunica il sito ufficiale del Grifone, "hanno evidenziato una lesione ...

Video/ Juventus-Genoa (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Lichtsteiner (Serie A 21^ giornata) : Video Juventus-Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno ospitato i grifoni nell'ultimo posticipo del week-end.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:00:00 GMT)