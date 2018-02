Serie A Crotone | Zenga | «Non è facile giocare contro il tuo passato»

Serie A - Inter-Crotone 1-1 : i nerazzurri non sanno più vincere. Eder la sblocca - Barberis pareggia : L’Inter non sa più vincere. I nerazzurri pareggiano in casa contro il Crotone e compiono un altro mezzo passo falso nella lotta per un posto in Champions League mentre i calabresi ottengono un successo importante nella lotta per la salvezza. A San Siro i ragazzi di Spalletti hanno cercato di fare la partita fin dall’inizio e infatti sono passati in vantaggio al 23′ grazie a una rete di Eder, il sostituito dell’infortunato ...