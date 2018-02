Sei Nazioni 2018 | Italia-Inghilterra 15-46 Azzurri in partita 60 minuti | i britannici

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Un’giovanissima, piena di esordienti, ma con un cuore davvero gigantesco riesce a ben figurare nel debutto del Sei: l’si impone allo Stadio Olimpico di Roma per 15-46, ma non riesce ad imporre in tutto e per tutto il proprio gioco, a causa di una nazionale di casa davvero molto attenta e pronta a controbattere colpo su colpo. La squadra di Conor O’Shea non cala alla distanza come sempre, anzi, parte male ma riesce a rialzarsi più volte siglando due bellissime mete (salvo poi crollare sul finale). Il passivo risulta pesante, anche a causa di alcune imperfezioni arrivate proprio agli sgoccioli del match. La prestazione di Parisse e compagni fa comunque ben sperare in vista delle prossime uscite. L’equilibrio all’Olimpico si rompe dopo soli 3′. Alla prima azione pericolosa nei 22 metrini, l’va a ...