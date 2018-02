Scudetto | Hamsik | “Non lo diciamo ma ce lo auguriamo Dobbiamo guardare solo a noi stessi”

Napoli; Hamsik : “L’obiettivo è lo Scudetto a Napoli” : Il centrocampista parla del suo momento in un’intervista a Pravda e promette impegno per il tricolore. Marek Hamsik è stato eletto in patria come miglior calciatore slovacco ed in occasione della consegna del prestigioso riconoscimento, ha rilasciato ai media locali dichiarazioni di stima nei confronti dei tifosi che lo hanno votato: “É un grande onore ricevere questo premio. I tifosi potevano scegliere tra una lista di ...

Hamsik certo : “chi ama il calcio tifa Napoli per lo Scudetto” : “La mia speranza si chiama scudetto. E’ la mia, e’ quella dei tifosi, di De Laurentiis, dei compagni di squadra. E credo sia anche l’augurio di chi ama il calcio perche’ giochiamo in maniera meravigliosamente bella e penso che meriteremmo di vincerlo”. Marek Hamsik, intervistato dal “Corriere dello Sport”, ribadisce tutta la sua voglia di conquistare il tricolore con la maglia del Napoli, che ha ...

Napoli - Hamsik : 'Essere campioni d'inverno non significa nulla - conta solo lo Scudetto a fine stagione' : Terzo gol consecutivo, utile non solo per regalare al Napoli la vittoria a Crotone, ma anche per incoronare il club azzurro come 'campione d'inverno'. Marek Hamsik ha finalmente ritrovato il feeling ...

Napoli - Hamsik : 'Scudetto? Siamo sulla buona strada. Su Mertens...' : Marek Hamsik , capitano del Napoli , parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Crotone: 'Non posSiamo permetterci di soffrire come nel finale. Scudetto? Siamo sulla buona strada da 3 anni, è il momento di concretizzare. Callejon e Mertens si ...

Il Napoli è campione d’inverno - minimo sforzo contro il Crotone : basta Hamsik - primo passo verso lo Scudetto [FOTO] : 1/16 LaPresse/Francesco Mazzitello ...

Insigne : “Lotteremo fino alla fine per lo Scudetto. Vorrei essere nei panni di Hamsik” : Lorenzo Insigne, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tre partite, è tornato a far volare il Napoli contro la Sampdoria ed è pronto a trascinare ancora gli azzurri anche venerdì contro il Crotone. Il talento di Frattamaggiore si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di “Canale 21”, che andrà in onda stasera alle 20.50 ed […] L'articolo Insigne: “Lotteremo fino alla fine per lo scudetto. Vorrei essere nei ...

Hamsik : 'Scudetto? Via la cresta' : Via la cresta in caso di scudetto. E' la promessa di Marek Hamsik, riportata dall'agente Juraj Venglos ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Qualora dovesse vincere lo scudetto, Marek sarebbe pronto a ...

Napoli - Hamsik : “Speriamo che il 2018 sia l’anno giusto per lo Scudetto” : Napoli, Hamsik: “Speriamo che il 2018 sia l’anno giusto per lo Scudetto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Hamsik – Marek Hamsik prepara una sorpresa per Diego Maradona. Dopo avere superato proprio il ‘Pibe de Oro’ nella classifica dei bomber del Napoli, sogna di emularlo anche con lo scudetto. “Speriamo che il 2018 ...

Serie A Napoli - Hamsik : "Non c'è solo la Juventus per lo Scudetto" : Il capitano degli azzurri ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore - ha dichiarato - sono davvero felice che questo record sia arrivato a ...

Napoli - Hamsik sogna lo Scudetto : «Con il Milan il mio gol più bello» : Il capitano del Napoli del Marek Hamsik è stato intervistato da Sky Sport. «Ho rivisto i video dei cori del San Paolo dopo il mio gol ed è stato bellissimo. Sul momento non li...

Hamsik : “Non dovrei dirlo per scaramanzia - ma per quest’anno sogno lo Scudetto” : Un Natale sicuramente speciale, quello di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli ha finalmente tolto un tappo che stava condizionando pesantemente la sua stagione. Lui lo negava, ma l’incidenza della “paura da record” sul suo rendimento sembrava davvero forte. Fermo a 114 reti, a una sola da Diego Armando Maradona. Il traguardo sembrava sempre […] L'articolo Hamsik: “Non dovrei dirlo per scaramanzia, ma per ...

Napoli - Hamsik : 'Le mie vacanze sono campo e pallone. Scudetto? Può essere l'anno buono' : Niente vacanze in mete esotiche o viaggi brevi e intensi, solo relax e allenamento, per farsi trovare pronto al prossimo appuntamento che vedrà il Napoli impegnato a Crotone. Marek Hamsik ha trascorso ...