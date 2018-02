Scoperta una grande città Maya nella giungla del Guatemala

Egitto : Scoperta tomba di una sacerdotessa della piana di Giza [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Isola dei Famosi : Francesco Monte e Rosa turbati da una Scoperta : Francesco Monte e Rosa Perrotta: la scoperta a L’Isola dei Famosi Francesco Monte e la naufraga Rosa Perrotta, come riportato dalle anticipazioni pubblicate sul portale dell’Isola dei Famosi, si sono inoltrati nella giungle alla ricerca di piante per rinforzare il tetto del loro capanno. E in questa circostanza hanno fatto una clamoRosa e inaspettata scoperta. Quale? In pratica i due giovani ex tronisti del popolare dating show ...

Archeologia : una nuova Scoperta in India potrebbe cambiare ancora la storia evolutiva dell’uomo : Solo una settimana fa con la scoperta del fossile di una mascella in Israele gli scienziati hanno avuto le prove per sostenere che la nostra specie ha lasciato l’Africa prima di quanto si pensasse. Ora un’altra scoperta suggerisce che la data potrebbe essere spostata ancora più indietro. L’Homo Sapiens si è manifestato in Africa almeno 300.000 anni fa e ha lasciato il continente per colonizzare il mondo. Gli scienziati credono che ci siano state ...

Scoperta in Abruzzo una pianta unica al mondo : cresce solo in una valle del Monte Ocre : I Ricercatori del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Università di Camerino), Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci, in collaborazione con Luca Bracchetti (Università di Camerino), Dimitar Uzunov (Università della Calabria) e Riccardo Pennesi (Università di Trieste), hanno completato lo studio e la descrizione di una specie nuova per la scienza, cioè mai osservata prima. Fabio Conti ...

Una giornata al Festival della Scienza alla Scoperta dei 'Codici' : Organizzato da Polo Liceale 'Raffaele Mattioli' di Vasto, in collaborazione con il centro culturale di Scienza e arte VastoScienza ed il Comune di Vasto, il Festival è un momento di incontro e ...