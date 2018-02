Blastingnews

: Sconcerti: 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' - ArmandoAreniell : Sconcerti: 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' -

(Di domenica 4 febbraio 2018) L'non sa più vincere. E' questo quanto emerge dall'anticipo della ventitreesima giornata di campionato, che ha visto scendere in campoe Crotone, con il match terminato per 1-1. Una partita con ben poche emozioni, che ha visto la squadra di Luciano Spalletti andare in vantaggio con un gol di Martins Eder di testa, aiutato da una deviazione di Faraoni, con i rossoblu chea ripresa hanno raggiunto il pareggio grazie ad un inserimento di Barberis, aiutato da un rimpallo. Al termine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi, con fischi e cori contro la squadra nerazzurra, che non vince da più di due mesi. L'ultimo successo, infatti, è arrivato il 2 dicembre, con la vittoria per 5-0 contro il Chievo Verona che portò la squadra in testa la classifica. Da allora sono arrivate due sconfitte, contro Udinese e Sassuolo, e ben sei pareggi, di cui cinque consecutivi contro ...