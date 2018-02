Sci | Goggia | ' Sto costruendo qualcosa di solido | avanti con cuore e grinta'

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho costruito qualcosa di solido - prossime settimane eccitanti. Lotto con Lindsey Vonn…” : Sofia Goggia ha conquistato un altro secondo posto nella Coppa del Mondo 2018 di sci alpino . La bergamasca ha brillato nella discesa libera di Garmisch e ha replicato il risultato di ieri, battuta ancora una volta da Lindsey Vonn. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurra alla Fisi: “E’ stato un fine settimana veramente positivo, ho costruito qualcosa di solido in queste discese. Sono molto contenta, stanotte non ho ...

Sci alpino - Niente riscatto per Sofia Goggia a Garmisch : l'azzurra ancora seconda dietro Lindsey Vonn - ottima prova di Delago : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.