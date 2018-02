Sci | Goggia ancora seconda dietro alla Vonn

Sci - Coppa del Mondo. Goggia seconda dietro la Vonn : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 – Sofia Goggia si conferma seconda : azzurra in forma olimpica! Bis di Lindsey Vonn - battaglia per la Coppa del Mondo : Lindsey Vonn concede il bis a Garmisch-Partenkirchen e batte nuovamente Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, l’americana si ripete sulla Kandahar, centrando il successo numero 81 della carriera in Coppa del Mondo. Vonn ha costruito ancora una volta la sua vittoria nella parte finale, sempre in quell’ultimo curvone nel quale aveva già fatto la differenza il giorno prima. Non sono due, ma undici, i centesimi che separano questa ...

