Scherma | Coppa del Mondo Padova 2018 | Italia ancora sul podio | ma il Luxardo è coreano

(Di domenica 4 febbraio 2018) La squadrana di sciabola maschile salesulindel. Gli azzurri conquistano il secondo posto nella 61esima edizione del Trofeo. Il quartetto composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud, che si è imposta nell’ultimo atto per 45-33. Si conferma dunque la striscia di piazzamento sulconsecutivi per l’, che fin dalla tappa d’esordio ha sempre chiuso tra le migliori tre squadre. Oggi gli azzurri hanno cominciato il loro cammino con la netta vittoria contro la Bielorussia per 45-29, poi nei quarti il successo sulla Romania per 45-36 ed infine in semifinale è l’Ungheria a cadere contro gli azzurri, che si sono imposti 45-40. Gli ungheresi poi hanno conquistato il terzo posto, battendo nella finalina gli Stati Uniti per 45-34. Questo il ...