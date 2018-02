Scherma | Coppa del Mondo 2018 | ad Algeri fiorettiste ai piedi del podio Vince la Russia

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Dopo la fantastica doppietta azzurra firmata da Alice Volpi ed Erica Cipressa nella prova individuale di ieri, la squadra di fioretto femminile ha chiuso al quarto posto la prova didelad. Il successo è andato allache ha sconfitto infinale la Francia Il quartetto formato da Alice Volpi Camila Mancini, Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo si ferma dunque aidel. Le azzurre sono state sconfitte in semifinale dalla Francia per 45-38 e successivamente anche nella finalina dagli Stati Uniti per 45-34. In precedenza l’Italia, che era senza Arianna Errigo (riposo per la monzese in questa tappa didel), aveva sconfitto agli ottavi le padrone di casa dell’a per 45-16 e poi nei quarti il Giappone per 45-33. Questo il riepilogo dei risultati Finaleb. Francia 42-32 FInale 3°-4° posto Usa b. ITALIA ...