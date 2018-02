Schalke | che papera di Fahrmann contro il Werder Brema | il club però lo consola sui social

Esordio super per Pjaca con lo Schalke 04 : in goal dopo 5 minuti - che impatto! [VIDEO] : Sono bastati cinque minuti a Marko Pjaca per mettersi in mostra con la maglia dello Schalke 04. L’attaccante croato, ceduto in prestito (oneroso) dalla Juventus fino a giugno, dopo aver trascorso un tempo in panchina, nell’intervallo dell’amichevole giocata dal club tedesco contro il Genk è stato gettato nella mischia e dopo appena cinque minuti ha timbrato il cartellino. L’ex bianconero si è reso protagonista di una ...