SCANDAL - “ The People v. Olivia Pope”. Recensione 7x10 : La decima puntata di SCANDAL intitolata “ The People v. Olivia Pope”, doveva rappresentare il punto di svolta per la donna, ma così non è stato. Molti rapporti sono stati compromessi e la Pope è sempre più isolata. Olivia viene portata in Vermont da Fitz con l’illusione di poter passare un po' di tempo soli, lontano da Washington, dal potere, ma soprattutto dal ricordo della morte di Quinn. Le sue aspettative vengono deluse, nel ...

Steven Spielberg/ Video - The Post : lo SCANDALo Pentagon Papers con vista Oscar (Che tempo che fa) : Steven Spielberg, noto regista americano, tra gli ospiti di Che tempo che fa oggi 14 gennaio 2018: in sala l'ultimo film The Post, con Tom Hanks e Meryl Streep(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Ufficiali le première dello spin-off di Grey’s Anatomy - di For The People e del finale di SCANDAL : tutte le date : ABC ha fissato le date delle sue première di metà stagione, rivelando notizie molto attese come gli appuntamenti con il debutto dello spin-off di Grey's Anatomy, quello della nuova serie ShondaLand dal titolo For The People e quello col finale di Scandal. Dopo le prime foto Ufficiali, lo spin-off di Grey's Anatomy dedicato ai pompieri di Seattle conquista una data d'esordio su ABC, pur non avendo ancora un titolo: la serie con protagonisti ...