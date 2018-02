Sassuolo | Iachini | ' Errori tecnici e tattici | facciamone tesoro'

Serie A Sassuolo - Iachini : «Il 7-0 fa male. Facciamo mea culpa» : TORINO - "Avevamo preparato un certo tipo di partita, ma non è venuta fuori" . Beppe Iachini e il Sassuolo sono stati travolti dalla Juventus: un 7-0 senza storia all'Allianz Stadium di Torino. "...

Juventus-Sassuolo - i ‘sospetti’ dei tifosi : “come si scansa bene la squadra di Iachini…” : 1/11 ...

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo : le scelte di Allegri e Iachini : Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo – Dopo il successo nella semifinale di andata di Coppa Italia con l’Atalanta, la Juventus si rituffa nel campionato con l’obiettivo di proseguire la striscia di vittorie consecutive e mettere pressione al Napoli, impegnato questa sera a Benevento. Allegri dovrà fare i conti con l’emergenza in attacco: out Cuadrado, Dybala e Douglas Costa, gli unici a disposizione sono Higuain, ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «La Juventus è tra le top d'Europa» : Sassuolo - "Ho visto la Juventus in Coppa Italia: fisicità, tecnica, organizzazione" .Il tecnico del Sassuolo , Iachini , è pronto a sfidare i bianconeri: "Affrontiamo una squadra molto forte: a dirlo ...

Sassuolo - Iachini : 'Politano distratto dal mercato - Berardi non ha rifiutato la Juve' : L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della trasferta allo Juventus Stadium: 'A Politano il tourbillon di mercato non ha fatto bene , ma se ci è entrato è perché stava facendo bene. E comunque, pur non cercando alibi, ...

Sassuolo-Atalanta - Gasperini : “Devo molto a questa squadra”. Iachini : “Sfortunati e imprecisi” : Sassuolo-Atalanta, Gasperini: “Devo molto a questa squadra”. Iachini: “Sfortunati e imprecisi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Atalanta – Al termine del match vinto al Mapei Stadium con il Sassuolo, il tecnico dell’ Atalanta Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Sassuolo-Atalanta, PARLA Gasperini ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : le scelte di Iachini e Gasperini : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Sassuolo e Atalanta apriranno la 22^ giornata di Serie A. Gli orobici, scossi dalle parole rilasciate in settimana da Gasperini che ha aperto all’addio a fine stagione, sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata con il Napoli la settimana scorsa. Conquistare i tre punti permetterebbe alla ‘Dea’ di rimanere agganciata al treno per un posto in Europa League. Di fronte però ci ...

Serie A Sassuolo - Iachini : "Massima attenzione contro l'Atalanta" : Sassuolo - "Dovremo avere l'attenzione al massimo, tenere alti concentrazione e livello di gioco. Dovremo essere perfetti, leggere meglio le situazioni finali per concretizzare le occasioni. Dovremo ...

Sassuolo : Iachini - meritavamo vittoria : (ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 GEN - "Se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere quella è il Sassuolo. Stiamo crescendo, riusciamo a creare diverse opportunità ma non sempre siamo lucidi nella ...

Calciomercato - Iachini : "Dal Sassuolo non si muove nessuno" : Sassuolo - "Bisogna essere concentrati sul campo e non pensare al mercato. La società è stata chiara: non si muove nessuno. Io continuo a lavorare, non ci saranno novità particolari a parte degli ...

Sassuolo - Iachini : 'Non cediamo Politano - Berardi...' : Matteo Politano non lascerà il Sassuolo a gennaio, parola di Giuseppe Iachini . Il tecnico dei neroverdi spiega a Sky Sport : 'Non stiamo pensando alla sua partenza, ma qualche giocatore lascerà: Cannavaro è andato in Cina, forse saluterà Gazzola. Servirà qualche innesto per sostituirli. In questa sosta abbiamo ...

Sassuolo - Iachini : 'Politano non parte - Berardi può garantire salto di qualità. Ora vietati cali di tensione' : ... ma l'allenatore del Sassuolo ha escluso una possibile partenza dell'attaccante: "Politano? Non è in preventivo la sua partenza " ha detto Iachini ai microfoni di Sky Sport -, così come non è ...

Calciomercato Sassuolo - Iachini punta su Berardi : "Lui per il salto di qualità" : Così il tecnico del Sassuolo Giuseppe Iachini a Sky Sport 24 parlando di mercato. "Quando si riprende da una sosta di media lunghezza non si sa mai come ci si ritrova alla ripresa, anche se i ragazzi ...

Calciomercato Sassuolo - Iachini : "I big restano. Forse parte Gazzola" : Così il tecnico del Sassuolo Giuseppe Iachini a Sky Sport 24 parlando di mercato. "Quando si riprende da una sosta di media lunghezza non si sa mai come ci si ritrova alla ripresa, anche se i ragazzi ...