Sassuolo | Carnevali torna sul caso Politano-Napoli… e Juventus!

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ilha acceso gli ultimi giorni di calciomercato ed ancora oggi se ne parla a causa di alcuni lati oscuri della vicenda. Sembra infatti che ci sia stata l’influenza della Juventus dietro al no del club neroverde al Napoli. Ovviamente l’adnon potrebbe mai ammettere il tutto, ed oggi ai microfoni di Premium ha ripetuto la solita versione: “al Napoli è un affare sfumato, ma non entro nel merito del discorso. Non siamo riusciti a chiuderlo perché non c’è stato tempo. Da noi c’è un po’ questa cultura del sospetto e non riusciamo a crescere”. Sulla Juventus invece: “Non c’è stata nessuna influenza da parte di nessuno, non è vera l’intromissione della Juventus. Siamo una società indipendente, con una grande proprietà, non cediamo ai ricatti di nessuno e non crediamo a ciò che si dice”. C’è da credergli? ...