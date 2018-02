Sassuolo | Acerbi | ' Niente da perdere'

Sassuolo - Acerbi : 'Dietro siamo pochi. Cannavaro? Ci manca...' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo , parla a Sky Sport : 'Difensori? E' ovvio che numericamente siamo solo in due, mancano almeno uno-due giocatori. Giocatori con caratteristiche come quelle di Paolo non ne conosco. Serve uno che può darci una ...

Sassuolo - Acerbi : 'Non pensavamo di lottare per la salvezza - legati a Cannavaro - contento del mio record' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo ha parlato ai microfoni Sky Sport sul momento neroverde. Il giocatore ha raggiunto le 100 partite di fila : ' Orgoglioso di questo traguardo, non ci penso. Grande soddisfazione però penso prima alla squadra. Per fare tante ...

Sassuolo - Acerbi da record : 100 partite consecutive dopo la malattia : ... disastro Gavillucci: rigore per i neroverdi ? La Var si incanta (VIDEO) Dove vedere Sampdoria-Sassuolo, diretta tv e streaming Serie A 17 dicembre 2017 Roma, Monchi stringe per Politano. L'...

Serie A Sassuolo - Iachini : "In crescita. Felice per Acerbi…" : Così il tecnico dopo il successo in extremis contro la Sampdoria: "Siamo venuti qua a Genova sapendo di affrontare la sorpresa di questo inizio di campionato - dice l'allenatore a Sky Sport - Siamo ...