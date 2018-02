Sant’Agata | miracoli e leggende più celebri

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Numerosi e suggestivi lee iaventiper protagonista. Molto famosa quella dell’impronta. Quinziano provò a convincere la Santa a intraprendere la via del piacere ma la fanciulla rispose: “E’ più facile che si rammollisca questa pietra, che non il mio cuore alle tue blandizie!”, battendo il piede che lasciò un’orma su una pietra, ancora conservata a Catania, nella Chiesa del Santo Carcere. Nel 1890, invece, le sacre reliquie, con tutto il tesoro, erano custodite nel Duomo quando avvenne il grande furto. Recuperata parte della refurtiva, si pensò di tutelare quel tesoro con cancelli robustissimi e invalicabili in ferro. Dentro la navata destra del Duomo, si trova una porticina in ferro che dà in una specie di nicchia, nota come Cammaredda della Santa, che si apre con due chiavi in possesso una dell’arcivescovado; l’altra del Comune. Ancora oggi è credenza ...