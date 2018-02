Sanremo 2018 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli Il Segreto Del Tempo | testo e audio

cubemagazine

: Appuntamento con Aspettando Sanremo! Su RTL 102.5 dalle 18 alle 18:30 scopriremo i segreti e tutte le curiosità su… - rtl1025 : Appuntamento con Aspettando Sanremo! Su RTL 102.5 dalle 18 alle 18:30 scopriremo i segreti e tutte le curiosità su… -

(Di domenica 4 febbraio 2018). Il duo è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano IlDel. Ecco di seguitoe autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #IlDelDopo lo scioglimento dei Pooh con l’anno di celebrazioni per il loro addio,tornano come duo inedito in gara al Festival. Sarà tra l’altro una competizione davvero unica quella diperchè in gara c’è anche l’ex compagno Red Canzian. Il duo porta sul palco dell’Ariston la canzone IlDel, scritto nelle parole da Pacifico e nella musica da. Per la serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, i due ex Pooh si esibiranno insieme a Giusy Ferreri. Sotto troverai...