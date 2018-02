Sanremo 2018 Red Canzian Ognuno Ha Il Suo Racconto | testo e audio

cubemagazine

(Di domenica 4 febbraio 2018)RED. L’artista è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il branoHa Il Suo. Ecco di seguitoe autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #RedHa Il SuoDopo lo scioglimento dei Pooh con l’anno di celebrazioni per il loro addio, Redtorna al Festival come solista. Il branoHa Il Suovede come autore Miki Porru, con la collaborazione dello stesso Red per la musica. La canzone anticipa il nuovo album di inediti dell’artista intitolato Testimone Del Tempo in uscita il 16 febbraio prossimo. Sarà tra l’altro una competizione davvero unica quella diperchè in gara ci sono anche Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, ex compagni dei Pooh. Per la serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, Redsi esibirà insieme a Marco ...