San Pietro | con le bandiere curde all' Angelus | bloccate 5 persone

San Pietroburgo - Wozniacki ko ai quarti : La tennista danese, fresca vincitrice degli Australian Open, si è dovuta arrendere 7-6 , 7-2, , 6-3 alla russa Daria Kasatkina numero 23 del mondo. In semifinale Kasatkina affronterà la francese ...

Pietro Capuana/ Setta dei 12 Apostoli - la difesa del Santone : "E' tutto un complotto" (Quarto Grado) : Pietro Capuana, si torna a parlare del leader della Setta dei 12 Apostoli accusato di associazione a delinquere finalizzata a abusi su minori. In studio le ultme notizie (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:07:00 GMT)

San Pietroburgo - Wozniacki vola ai quarti di finale : La 27enne danese, numero 1 del mondo e del seeding, ha sconfitto la 15enne russa Anastasia Potapova, numero 235 del ranking Wta e in tabellone con una wild-card, per 6-0, 6-1 in un'ora e sette minuti.

Pamela Mastropietro. Boldrini : “Gesto infame criminale paghi”. Salvini : “La sinistra ha le mani sporche di Sangue” : L’omicidio di Pamela Mastropietro, 18 anni, per cui è in stato di fermo un cittadino nigeriano con precedenti e con permesso di soggiorno scaduto, ha innescato la reazione della politica. “È troppo forte il dolore per la morte di Pamela, una ragazza di 18 anni uccisa e mutilata dal suo aguzzino. Sono vicina alla famiglia che in queste ore sta vivendo un dramma inimmaginabile. Risulta che il responsabile sia uno spacciatore ...

Pamela Mastropietro - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : spacciatore nigeriano accusato di omicidio. In casa i vestiti sporchi di Sangue : Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano dichiarato in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato ieri mattina in due...