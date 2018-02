: @nonelarena @matteosalvinimi IL BUFFONE CHE RIPETE ALL' ALTRO BUFFONE DI PRESENTATORE LA SOLITA PAPPARDELLA A MEMO… - stdara3 : @nonelarena @matteosalvinimi IL BUFFONE CHE RIPETE ALL' ALTRO BUFFONE DI PRESENTATORE LA SOLITA PAPPARDELLA A MEMO… -

Non è possibile untrae Movimento Cinquestelle. Cosìal programma 'Non è l'Arena' su La7. "Il mio rapporto con Silvio Berlusconi? Buono.Mi fido di tutti, ma quello che è scritto resta.Nel programma del centrodestra depositato abbiamo scritto che cancelleremo la legge Fornero". Poi, su Luca Traini (ex candidato dellanel 2017)che ha sparato in strada a Macerata contro degli immigrati sfiorando una strage,:"Era un delinquente, non posso controllare ogni candidato. Sono 8mila i Comuni in Italia".(Di domenica 4 febbraio 2018)