Salmonella nel salame | la marca e i lotti ritirati dal mercato

“Fu la Salmonella a sterminare 15 milioni di Atzechi” : Quindici milioni di morti e dopo quasi 500 anni di mistero su quella che fu una vera e propria strage alcuni scienziati hanno scoperto la verità. A causare la morte di parte della popolazione azteca dopo l’arrivo degli europei nei loro territori è stata la salmonella enterica. A sostenerlo è uno studio pubblicato nella rivista scientifica Nature Ecology and Evolution, citato dal britannico Guardian. Il disastro colpì la nazione azteca, situata ...

Aztechi - la Salmonella potrebbe avere causato l'epidemia che li uccise : La sua diffusione nel Nuovo Mondo, nella zona tra Messico e Guatemala, è probabilmente avvenuta a causa di acqua e cibo infetti, che hanno viaggiato insieme a persone e animali sulle imbarcazioni ...

Latte in polvere contaminato da Salmonella - il Codacons : “Non ci fidiamo del Ministero - intervenga l’Ue” : “Le rassicurazioni del Ministero della salute circa il fatto che in Italia non sia stato commercializzato Latte in polvere contaminato da salmonella non ci convincono, e le dichiarazioni del dicastero ci appaiono del tutto inaffidabili”. Lo afferma il Codacons in merito allo scandalo Lactalis e alla nota diramata dal Ministero della salute secondo cui non vi sarebbero lotti incriminati spediti verso il nostro Paese. “Gia’ ...

Salmonella : cause - sintomi - trasmissione - cura e prevenzione : L’infezione da Salmonella è tra le cause più frequenti di tossinfezione alimentare, rappresentando nel mondo un problema di sanità pubblica. Parliamo di un batterio gram-negativo presente nell’ambiente, nel suono e nell’acqua, oltre che come parassita intestinale nell’uomo e negli animali domestici e da cortile, con circa 20000 sierotipi noti. Tra i sintomi dell’infezione: disturbi gastro-intestinali qualinausea, diarrea, vomito, dolore ...

Caso Salmonella nel latte in polvere per neonati : Sintomi e prevenzione da questo potentissimo agente batterico : A seguito dello scandalo del latte in polvere per neonati prodotto dalla Lactalis, importante gruppo francese mondiale di prodotti lattiero caseari contaminato da Salmonella, sono stati ritirati dal mercato ben 12 milioni di confezioni in 83 paesi del mondo. Emanuele Besnier, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista ha dichiarato di prendere atto di questa gravità e di ritirare immediatamente dagli scaffali questo pericoloso ...