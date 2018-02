Rugby | Sei Nazioni 2018 | Italia in Irlanda nella seconda giornata La data della partita

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Dopo l’esordio allo stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, l’giocherà in trasferta lagara del Seidi: gli azzurri saranno ospiti dell’in quello che sarà il match inaugurale. Le squadre infatti si sfideranno sabato 10 febbraio alle ore 15.15. A completare il quadro disaranno Inghilterra-Galles, in programma lo stesso giorno, ma alle 17.45, e Scozia-Francia, che andrà in scena alle ore 16 di domenica 11,sfida che vedrà opposte le due grandi delusegara d’esordio. l contrario i nostri avversari vengono dalla vittoria a tempo scaduto ottenuta grazie ad un drop dalla lunghissima distanza in Francia. Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Seisaranno trasmesse in ...