Roma | Strootman | ' Potevamo chiuderla prima | poi abbiamo smesso di giocare'

Roma furiosa con Orsato : il rigore per la Samp c’è - ma l’azione è viziata da un fallo su Strootman [VIDEO] : Sampdoria e Roma sono in campo per il recupero della 3^ giornata di Serie A. I blucerchiati sono passati in vantaggio nei minuti finali di primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Quagliarella. Il penalty è stato concesso per un fallo di mano di Kolarov, Orsato inizialmente non ha fischiato ma dopo aver rivisto le immagini al Var ha deciso di assegnare il tiro dal dischetto. Una decisione che ha fatto infuriare la Roma, visto che ...