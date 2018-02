Roma | Di Francesco | Non si può soffrire così fino alla fine

Under - un sorriso per la Roma : Di Francesco si coccola il 'suo' Gengo : dal nostro inviato VERONA La Roma torna a sorridere , anzi, a vincere, dopo una vita e, un po' a sorpresa, ringrazia Cengiz Under . Il piccolo centrocampista turco, classe 1997, risolve la partita del ...

Roma - Monchi : "Di Francesco non è in discussione" : Il d.s. giallorosso a Premium Sport: "Siamo convinti al 100% del nostro allenatore. Mercato? Meglio che sia finito"

Roma - Monchi : 'Di Francesco mai in discussione. Dzeko? Sarebbe andato via se avesse voluto' : Mercato chiuso, concentrazione adesso rivolta al campionato, dove la Roma non vince dal lontano sedici dicembre. Un periodo lungo e complicato per i giallorossi, costretti a fare i conti non solo con ...