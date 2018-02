Riconoscimento facciale | software e app

Si chiama 7Fresh l'Amazon Go cinese. Si paga col Riconoscimento facciale : Amazon Go ha aperto il suo primo negozio fisico a Seattle, negli Stati Uniti, ma a battere sul tempo Jeff Bezos, trasportando l’e-commerce in store ultra tecnologici, sono state due società cinesi attive nel commercio online: Alibaba e Jd.com. E se la prima ha lanciato la sua catena di supermercati, chiamata Hema, già nel 2015, la novità del 2018 arriva da 7Fresh. 7Fresh, la versione cinese (e un po’ americana) ...

Honor 9 Lite si aggiorna ricevendo il Riconoscimento facciale : Un nuovo aggiornamento per Honor 9 Lite introduce una novità molto in voga negli ultimi mesi: il riconoscimento facciale! Arriva il riconoscimento facciale In contemporanea con l’ufficializzazione di Huawei P Smart nel nostro continente, la casa si sta impegnando per aggiornare un suo smartphone in Cina. Secondo quanto dichiarato da Honor stessa, nella serata di oggi Huawei Honor 9 Lite, smartphone con doppia fotocamera frontale, sta ...

Tokyo 2020 - le Olimpiadi del Riconoscimento facciale : scansioni per 400mila partecipanti : Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici nipponici in procinto di annunciare l'uso della scansione del volto per identificare l'accesso alle aree...

