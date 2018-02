Registrare telefonate Android | le migliori app

App per Registrare telefonate : registrare le telefonate che effettuiamo può rilevarsi di grande aiuto. Infatti, nel caso in cui dovessimo effettuare una chiamata molto importante o molto lunga, potremmo registrarla per riascoltare alcuni punti più importanti della conversazione. Per nostra fortuna esistono delle app, sia per iOS e sia per Android, che ci permettono di registrarle facilmente. Indice App per Android App per iOS App per dispositivi Android Se utilizziamo un ...