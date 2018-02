Super Bowl 2018 : ecco tutti i trailer confermati e Quelli più probabili che vedremo durante l'evento - Best Movie : ... questa notte negli Stati Uniti si terrà come ogni anno l'atteso Super Bowl , che non è solo uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo, ma anche un'ambita vetrina con cui gli ...

Quelli che il calcio – Sedicesima puntata del 04/02/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Sedicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La quindicesima puntata ha totalizzato 1.378.000 spettatori e uno share del 7,96% in Quelli che ...

Calcutta - Pesto / Chi è? Il cantautore a Quelli che il calcio con il suo nuovo singolo : Calcutta: a Quelli che il calcio, programma di Rai 2 condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran, il cantautore laziale presenterà il suo ultimo singolo intitolato Pesto. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:26:00 GMT)

Intervista a Diodato e Roy Paci - a Sanremo 2018 con Adesso : “I momenti più belli sono Quelli che riesci a viverti appieno” : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 saliranno sul palco del teatro Ariston nella gara dei Big con il brano Adesso. La coppia formata da Roy Paci, musicista e trombettista italiano, e il cantautore Antonio Diodato, è tra i duetti più attesi ed interessanti del Festival che inizierà tra pochi giorni. OM-OptiMagazine ha incontrato i due artisti, in vista dell'imminente partecipazione alla kermesse. Il brano Adesso nasce da un'esperienza ...

I sogni di don Bosco - Quelli che piacevano anche ai laici : Sognare è lecito. anche nella Chiesa. C’è chi sognava da tempo un Papa come Jorge Mario Bergoglio: pauperista e attento agli scartati del pianeta. C’è chi, invece, soprattutto nelle gerarchie ecclesiastiche, sogna che questo pontificato sia archiviato rapidamente e che resti soltanto come una parentesi nella bimillenaria storia della Chiesa cattolica. C’è ancora chi, come il popolo di quell’Argentina che ha dato i natali a Bergoglio, sogna un ...

Inter - Moratti : "Pastore? Il tecnico lavori con Quelli che ha..." : L'ex presidente nerazzurro e il crollo della squadra: "Problemi di continuità. A Icardi non si può proprio dire nulla"

Gli italiani? Fra Quelli che lavorano meno in Europa : Gli italiani, rispetto agli altri europei, lavorano – in totale – meno ore. Secondo i dati di Eurostat, un lavoratore dipendente a tempo pieno totalizza 38,8 ore alla settimana, un’ora e mezza in meno rispetto alla media europea. meno ancora i danesi, con 37,8 ore. Fra quelli che lavorano di più, invece, ci sono gli inglesi, con 42,3 ore alla settimana. Se la media italiana è così bassa, però, è perché l’orario di lavoro del pubblico impiego, ...

Perché Quelli esclusi sono sempre i migliori? Ovvero la polemica montata delle liste di Renzi : Perché quelli esclusi dalle liste sono sempre i migliori? "Renzi ha preferito gli incompetenti ma fedeli". È Michela Marzano a dirlo. Filosofa e attuale deputata, uscente, del Pd. E non candidata per il Pd alle elezioni di marzo, anche perché dal Pd si è distaccata, difficile per Renzi ricandidarla. O no? La polemica contro la formazione delle liste Pd è farlocca. Non c'è. E chi la monta, la polemica, lo ...

Quelli che il calcio – Quindicesima puntata del 28/01/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quindicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La tredicesima puntata (trasmessa più di un mese fa, il 17 dicembre, nonostante si siano […] L'articolo ...

Elezioni politiche - i primi nomi dei candidati : ecco Quelli del centrosinistra a Milano : La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha 'partorito' una lista di candidati alla Camera e al Senato alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 , che ...

Verde - in 6 mesi 36.500 gli alberi schedati. Circa l’1% Quelli abbattuti : Sono Circa 36.500 le piante ad alto fusto valutate, monitorate e schedate, in soli sei mesi. Questi sono i dati relativi all’attività di monitoraggio, avviata da Roma Capitale a luglio 2017, su 82mila alberi di primaria grandezza nei vari Municipi e ville storiche della città. Il monitoraggio avviene attraverso il Metodo VTA (Visual Tree Assessment), che consente una valutazione […] L'articolo Verde, in 6 mesi 36.500 gli alberi schedati. ...

Quelli che il fascismo ha fatto molte cose buone : Nella Giornata della memoria non possiamo che registrare un drammatico avanzamento del revisionismo storico. Non è tanto un fenomeno accademico o colto, ma uno sdoganamento di fatto del fascismo e del nazismo che passa attraverso i media e comincia a farsi largo nel senso comune di massa. Questo drammatico revisionismo storico diffuso è il frutto di due distinte narrazioni a cui i media hanno dato largo spazio in questi anni. La prima è quella ...