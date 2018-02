PyeongChang | team hockey Coree in campo

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu non gareggerà nel team event : Reduce da un infortunio, Yuzuru Hanyu tornerà in gara direttamente ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Come indicato dalla stampa nipponica, però, il fuoriclasse giapponese raggiungerà la Corea del Sud in ritardo al fine di perfezionare i propri programmi, e non prenderà dunque parte alla gara a squadre. Il suo obiettivo sarà invece quello di conquistare la seconda medaglia d’oro consecutiva nella prova maschile. Quinto a ...

Olimpiadi invernali PyeongChang - ecco il nuovo Team Young Italy : Ci piace affiancare lo sport perché è coerente con quello che siamo '. Tags: Team Young Italy , UnipolSai Tutte le notizie di Olimpiadi

Hockey su ghiaccio - la KHL dà il via liberi agli atleti russi. A PyeongChang 2018 ci sarà un team neutrale : Boicottaggio evitato, ancora una volta. La decisione del CIO di escludere la Russia per l’uso sistematico di doping dalle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 aveva scatenato un putiferio. Gli atleti russi mai trovati positivi possono comunque partecipare alla rassegna a cinque cerchi ma senza bandiera né inno, sotto il vessillo olimpico. Il problema nasceva per gli sport di squadra come l’Hockey su ghiaccio. La KHL, la ...

Pattinaggio di figura : Italia presente anche nel team event ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 : Il fine settimana appena conclusosi è stato quello delle Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, ospitate dalla città giapponese di Nagoya, Ebbene, oltre ad aver ammirato le gesta di Carolina Kostner nella gara femminile e la coppia composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte nella danza, con la gardenese quarta ma soddisfatta dello score, e il duo nostrano sesto, il Bel Paese può sorridere perchépotrà schierare una propria ...

Pattinaggio-Pista Lunga : l'Italia non smette di stupire - il team Pursuit stacca il pass per PyeongChang : Nella giornata d'esordio della quarta tappa di Coppa del Mondo il terzetto tricolore formato da Giovannini, Tumolero e Bugari stacca il pass per Pyeongchang firmando il primato nazionale a 3'36 55 Non ...