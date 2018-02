Prossimo turno Serie A | 24^ giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) IldellaA 2018 di calcio è in programma nel weekend del 9-11 febbraio. La 24^si aprirà infatti già venerdì 9 febbraio con l’attesissimo anticipo tra Fiorentina e Juventus: i bianconeri anticipano perché poi saranno impegnati in Champions League. I ragazzi di Allegri saranno impegnati sul difficile campo dei viola e cercheranno la vittoria per mettere pressione al Napoli nella lotta per lo scudetto. I partenopei risponderanno sabato sera contro la Lazio in un scontro davvero molto complicato al San Paolo. I biancocelesti sono in piena lotta per un posto in Champions League e lanciano la sfida a Inter (contro il Bologna domenica pomeriggio) e Roma (contro il Benevento domenica sera). Il Milan giocherà sabato pomeriggio sul campo della SPAL. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e glidi tutte ledel...