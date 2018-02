Primo ' storico' punto del Crotone a San Siro

Benevento-Chievo 1-0 : Coda firma il Primo storico successo in A dei sanniti : BENEVENTO - 30 dicembre 2017: questa data rimarrà scolpita nella storia del Benevento, così come il nome di Massimo Coda. Nell'ultima partita dell'anno è l'attaccante a decidere la sfida con il Chievo,...

Serie A - Primo storico successo per il Benevento. Colpo Cagliari - Bologna ko : Sampdoria-Spal 0-0, cronaca, tabellino e statistiche Quinto successo consecutivo in campionato dell'Udinese che vince in rimonta sul campo del Bologna. Al 27' sblocca la partita la squadra di ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Roma fermata dal Sassuolo - Primo storico successo del Benevento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

Sondaggi - Pd di Renzi al minimo storico : 24 - 4%. M5s è Primo partito - Forza Italia stacca la Lega. Liberi e Uguali al 6 - 6 : Sedici punti in meno rispetto alle Europee di tre anni fa, il 6% lasciato per strada da maggio a oggi: il Pd è al minimo storico nell’era Renziana. E le rilevazioni non tengono conto del forfait di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano, usciti di scena mercoledì. L’ultimo Sondaggio di Ipsos registra il crollo del partito Democratico e la crescita del Movimento Cinque Stelle, primo partito con il 29,1% delle preferenze secondo le ...

VIDEO – Calcio - Serie A 2017-2018 : PAZZESCO A BENEVENTO! Pareggia il portiere al 95' : Brignoli regala il Primo storico punto! Milan beffato : Il Benvento ha raggiunto il primo storico punto in Serie A, alla 15a giornata. La notizia sarebbe già di per sé importante ma il rilievo aumenta se si considera che il pareggio è stato agguantato al 95′ grazie ad un gol del portiere. La firma è di Alberto Brignoli, che ha siglato il 2-2 proprio allo scadere. beffato, dunque, il Milan, che conduceva 2-1 (era andato in vantaggio per poi subire il pareggio) ma si trovava in dieci uomini per ...