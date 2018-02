Primi test per Fernando Alonso sulla Toyota TS050 | lo spagnolo ha girato al MotorLand di

Svelate i Primi instore di Red Canzian per Testimone del tempo : tutti gli eventi firma copie : I primi instore di Red Canzian sono finalmente ufficiali. Il conto alla rovescia per l'uscita di Testimone del tempo è iniziato, così come quello per la prima data dell'evento firma copie che l'artista ha organizzato per la sua promozione. Gli appuntamenti con i firma copie sono 7 e inizieranno proprio nel giorno del rilascio del disco, al Mondadori Megastore di Milano. Il grande viaggio di Testimone del tempo inizia quindi il 16 febbraio, ...

Macerata - Pamela Mastropietro è la 18enne uccisa/ Ultime notizie - Primi testimoni e filmati al vaglio : Fatta a pezzi e chiusa in due valigie: il macabro ritrovamento nelle campagna di Pollenza, in provincia di Macerata. La vittima è Pamela Mastropietro, 18enne sparita da comunità a Roma(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Tumori - “mix di farmaci efficace contro linfomi killer”. Positivi i Primi test : La ricerca mette a segno un altro passo verso la cura contro i linfomi killer. Uno studio italiano, firmato da Istituto europeo di oncologia e Istituto italiano di tecnologia, dimostra negli animali l’efficacia dell’associazione tra due farmaci già sul mercato: l’antibiotico tigeciclina e l’antitumorale venetoclax. Secondo il lavoro, finanziato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro Airc e pubblicato su Science Translational ...

Aprilia sorride dopo Primi test a Sepang : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Si chiude con un bilancio positivo il primo appuntamento della stagione MotoGP 2018 per l'Aprilia Racing Team Gresini. La nuova RS-GP, scesa in pista per la prima volta a Sepang,...

L'Aprilia sorride dopo i Primi test a Sepang : Si chiude con un bilancio positivo il primo appuntamento della stagione MotoGP 2018 per L'Aprilia Racing Team Gresini. La nuova RS-GP, scesa in pista per la prima volta a Sepang, ha soddisfatto ...