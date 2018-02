Porto d’armi per uso sportivo | documenti necessari | costo | rinnovo | modulo e richiesta

correttainformazione

: A proposito di Luca Traini incomprensibile il perché uno che ha tatuato in fronte un simbolo nazista e fosse defini… - stanzaselvaggia : A proposito di Luca Traini incomprensibile il perché uno che ha tatuato in fronte un simbolo nazista e fosse defini… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Chi può ottenere ild’armi per uso? La proprietà delle armi è da sempre un tema diffuso e dibattuto in tutte le sue forme: tra coloro che si schierano contro e chi invece è a favore delle armi e del possesso. Tuttavia – per non entrare nel dibattito – armi e sport, fin dall’ottocento sono sempre andati molto d’accordo. Così oggi, accanto ai tifosi degli sport canonici (calcio, basket, tennis etc.), troviamo diversi appassionati di sport dove l’utilizzo delle armi è consentito, anzi è fondamentale. Basti pensare alle discipline olimpiche del tiro a segno o alla caccia, da sempre considerato lo sport dei nobili e dei ricchi. Ad esempio, fin dalla prima edizione dei giochi olimpici moderni (Atene 1986), il tiro a segno è una disciplina olimpica. Le specialità olimpiche sono quelle della carabina o la pistola, e sono discipline aperte ad ...