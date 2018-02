Pippo Baudo | ha veramente litigato con Claudio Baglioni?

Blastingnews

(Di domenica 4 febbraio 2018) Cosa è successo a #, uno dei conduttori che hanno fatto la storia di Sanremo e, in particolare, di Sanremo? Il presentatore, originario di Militello in Sicilia, infatti, ha presentato ben tredici edizione del Festival della Canzone Italiana. Stesso primato, inoltre, lo detiene per Domenica in VIDEO, programma che ha condotto per lo stesso numero di volte., recentemente, è stato presente negli spot che pubblicizzano il prossimo Sanremo diretto da #e condotto da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Inoltre,dovrebbe essere presente anche come ospite nella kermesse. Usiamo il condizionale, perché forse, dopo uno sgradevole episodio avvenuto durante le prove, il presentatore potrebbe non presentarsi. Cosa gli sara' mai successo?è stato recentemente ospite del programma di Maurizio Costanzo 'L'intervista' in onda su ...